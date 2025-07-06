Зеленский анонсировал новые соглашения с партнерами по восстановлению Украины
Президент Владимир Зеленский анонсировал новые соглашения с партнерами по восстановлению и обороне Украины. Об этом он заявил в вечернем обращении.
"Мы готовим новые решения, новые договоренности с партнерами, которые сделают Украину сильнее. И в обороне, и в восстановлении", – заявил он.
По словам президента, соглашения о восстановлении могут быть заключены уже на следующей неделе.
"Следующая неделя будет во многом посвящена именно восстановлению Украины – новым соглашениям с партнерами, а также во многом – восстановлению справедливости", – сказал Зеленский.
- В сентябре 2023 года крупный бизнес США пообещал Зеленскому масштабные инвестиции в Украину после войны. Отдельно Зеленский встретился и с главой крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock Ларри Финком.
- 5 июля Bloomberg сообщила, что BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для многомиллиардного Фонда восстановления Украины в начале этого года после победы Дональда Трампа на выборах в США.