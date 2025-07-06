Зеленский анонсировал новые соглашения с партнерами по восстановлению Украины

Соглашения могут быть достигнуты на следующей неделе

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые соглашения с партнерами по восстановлению и обороне Украины. Об этом он заявил в вечернем обращении.

"Мы готовим новые решения, новые договоренности с партнерами, которые сделают Украину сильнее. И в обороне, и в восстановлении", – заявил он.

По словам президента, соглашения о восстановлении могут быть заключены уже на следующей неделе.

"Следующая неделя будет во многом посвящена именно восстановлению Украины – новым соглашениям с партнерами, а также во многом – восстановлению справедливости", – сказал Зеленский.