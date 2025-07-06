Зеленський анонсував нові угоди з партнерами щодо відновлення України

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський анонсував нові угоди з партнерами щодо відновлення та оборони України. Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Готуємо нові рішення, нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою. І в обороні, і у відновленні", – заявив він.

За словами президента, угоди щодо відновлення можуть бути укладені вже наступного тижня.

"Наступний тиждень буде багато в чому присвячений саме відновленню України – новим угодам із партнерами, а також багато в чому – відновленню справедливості", – сказав Зеленський.