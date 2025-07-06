Зеленський анонсував нові угоди з партнерами щодо відновлення України
Президент Володимир Зеленський анонсував нові угоди з партнерами щодо відновлення та оборони України. Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"Готуємо нові рішення, нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою. І в обороні, і у відновленні", – заявив він.
За словами президента, угоди щодо відновлення можуть бути укладені вже наступного тижня.
"Наступний тиждень буде багато в чому присвячений саме відновленню України – новим угодам із партнерами, а також багато в чому – відновленню справедливості", – сказав Зеленський.
- У вересні 2023 року великий бізнес США обіцяв Зеленському масштабні інвестиції в Україну після війни. Окремо Зеленський зустрічався і з головою найбільшої компанії з управління активами у світі BlackRock Ларрі Фінком.
- 5 липня Bloomberg повідомив, що BlackRock Inc. припинила пошук інвесторів для багатомільярдного Фонду відновлення України на початку цього року після перемоги Дональда Трампа на виборах у США.