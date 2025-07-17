Зеленский анонсировал перестановки в секторе безопасности и дипломатическом корпусе

Президент отметил, что обновленное правительство должно уже начать выполнять поставленные задачи

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые изменения на 18 и 21 июля. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

На 18 июля запланировано переформатирование сектора безопасности, а на 21 июля – обновление дипломатического корпуса. Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой, который сохранил должность в новом правительстве, будут подготовлены соответствующие изменения, отметил президент.

Также Зеленский уже определил повестку дня двух следующих заседаний Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), ведь "каждый день нужен результат для Украины".

"Обновление правительства Украины состоялось, и уже с сегодняшнего дня чиновникам следует начинать выполнять поставленные задачи. Спасибо всем парламентариям, которые поддержали кандидатуры премьер-министра, вице-премьер-министров и министров", – отметил президент.