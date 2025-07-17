Зеленский анонсировал перестановки в секторе безопасности и дипломатическом корпусе
Президент Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые изменения на 18 и 21 июля. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
На 18 июля запланировано переформатирование сектора безопасности, а на 21 июля – обновление дипломатического корпуса. Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой, который сохранил должность в новом правительстве, будут подготовлены соответствующие изменения, отметил президент.
Также Зеленский уже определил повестку дня двух следующих заседаний Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), ведь "каждый день нужен результат для Украины".
"Обновление правительства Украины состоялось, и уже с сегодняшнего дня чиновникам следует начинать выполнять поставленные задачи. Спасибо всем парламентариям, которые поддержали кандидатуры премьер-министра, вице-премьер-министров и министров", – отметил президент.
- 17 июля Верховная Рада проголосовала за новое правительство. Новые должности в Кабмине получили Федоров, Галущенко, Качка, Гринчук, Соболев и Улютин. Часть политиков были уволены.
- Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль возглавил Минобороны, а новым премьером стала Юлия Свириденко – бывшая руководительница Минэкономики. Глава МИД Андрей Сибига сохранил должность.
- Также собеседник LIGA.net в Офисе президента сообщил, что послом в США будет не Умеров, а Стефанишина, и объяснил почему.
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