Зеленський анонсував зміни в секторі безпеки та дипломатичному корпусі

Президент зазначив, що оновлений уряд має вже почати виконувати визначені завдання

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський анонсував нові кадрові зміни на 18 та 21 липня. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

На 18 липня заплановане переформатування сектору безпеки, а на 21 липня – оновлення дипломатичного корпусу. Разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, який зберіг посаду в новому уряді, будуть підготовлені відповідні зміни, зазначив президент.

Також Зеленський вже визначив порядок денний двох наступних засідань Ради нацбезпеки та оборони (РНБО), адже "кожного дня потрібен результат для України".

"Оновлення уряду України відбулось, і вже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання. Дякую всім парламентарям, які підтримали кандидатури прем’єр-міністра, віцепрем’єр-міністрів та міністрів", – зазначив президент.