Зеленский и Алиев осудили удар РФ по нефтебазе SOCAR и другим энергообъектам в Украине

Руководители Украины и Азербайджана уверены, что атаки оккупантов не приведут к прекращению сотрудничества между государствами

Ильхам Алиев (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев осудили удары России по энергообъектам, которые связывают две страны. Об этом сообщили в пресс-службе президента Азербайджана и рассказал руководитель Украины в вечернем обращении.

"В ходе телефонного разговора стороны осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину, выразили уверенность, что это ни при каких обстоятельствах не приведет к приостановлению сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере", - говорится в публикации на сайте Алиева.

Зеленский отметил сотрудничество Украины и Азербайджана в энергетической сфере, отметив, что Украина "это очень, очень ценит".

Президент акцентировал, что эти атаки являются целенаправленными - не только по самим объектам, но и по сотрудничеству между двумя странами.

Также Зеленский поздравил Алиева и азербайджанский народ с заключением декларации о мире с Арменией при посредничестве президента США Дональда Трампа и проинформировал руководителя Азербайджана о контактах Украины с партнерами.

"Все одинаково настроены на реальное окончание войны и эффективную дипломатию. Обсудили коммуникацию с США, европейскими странами, главные принципы, которые могут приблизить мир. Благодарен за поддержку нашего народа и государственности. Важно, чтобы совместные усилия мира все же заставили Россию остановить боевые действия и агрессию", - добавил украинский президент.