Зеленский и Алиев осудили удар РФ по нефтебазе SOCAR и другим энергообъектам в Украине
Президент Владимир Зеленский и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев осудили удары России по энергообъектам, которые связывают две страны. Об этом сообщили в пресс-службе президента Азербайджана и рассказал руководитель Украины в вечернем обращении.
"В ходе телефонного разговора стороны осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину, выразили уверенность, что это ни при каких обстоятельствах не приведет к приостановлению сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере", - говорится в публикации на сайте Алиева.
Зеленский отметил сотрудничество Украины и Азербайджана в энергетической сфере, отметив, что Украина "это очень, очень ценит".
Президент акцентировал, что эти атаки являются целенаправленными - не только по самим объектам, но и по сотрудничеству между двумя странами.
Также Зеленский поздравил Алиева и азербайджанский народ с заключением декларации о мире с Арменией при посредничестве президента США Дональда Трампа и проинформировал руководителя Азербайджана о контактах Украины с партнерами.
"Все одинаково настроены на реальное окончание войны и эффективную дипломатию. Обсудили коммуникацию с США, европейскими странами, главные принципы, которые могут приблизить мир. Благодарен за поддержку нашего народа и государственности. Важно, чтобы совместные усилия мира все же заставили Россию остановить боевые действия и агрессию", - добавил украинский президент.
- 6 августа оккупанты дронами атаковали компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи границы с Румынией - Минэнерго отмечало, что РФ пыталась остановить Трансбалканский газопровод, через который, в том числе, поставлялись тестовые объемы азербайджанского газа.
- 8 августа оккупанты атаковали нефтебазу SOCAR в Одесской области, сообщало издание Экономическая Правда со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах
- По их данным, атака произошла ночью 8 августа: захватчики применили пять дронов типа Shahed, четверо сотрудников получили серьезные травмы, им оказана неотложная медицинская помощь.
