Зеленський і Алієв засудили удар РФ по нафтобазі SOCAR та інших енергооб'єктах в Україні

Керівники України та Азербайджану упевнені, що атаки окупантів не призведуть до припинення співпраці між державами

Ільхам Алієв (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський та його азербайджанський колега Ільхам Алієв засудили удари Росії по енергооб'єктах, які пов'язують дві країни. Про це повідомили у пресслужбі президента Азербайджану та розповів керівник України у вечірньому зверненні.

"Під час телефонної розмови сторони засудили цілеспрямовані авіаудари Росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR та інших об'єктах нашої країни на території України, а також по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну, висловили впевненість, що це ні за яких обставин не призведе до припинення співпраці між Азербайджаном і Україною в енергетичній сфері", – йдеться у публікації на сайті Алієва.

Зеленський відзначив співпрацю України та Азербайджану в енергетичній сфері, зазначивши, що Україна "це дуже, дуже цінує".

Президент зауважив, що ці атаки є цілеспрямованими – не тільки по самих об'єктах, але й по співпраці між двома країнами.

Також Зеленський привітав Алієва та азербайджанський народ з укладанням декларації про мир із Вірменією за посередництва президента США Дональда Трампа та поінформував керівника Азербайджану про контакти України з партнерами.

"Всі однаково налаштовані на реальне закінчення війни та ефективну дипломатію. Обговорили комунікацію зі США, європейськими країнами, головні принципи, які можуть наблизити мир. Вдячний за підтримку нашого народу й державності. Важливо, щоб спільні зусилля світу все ж таки змусили Росію зупинити бойові дії та агресію", – додав український президент.