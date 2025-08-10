Зеленський і Алієв засудили удар РФ по нафтобазі SOCAR та інших енергооб'єктах в Україні
Президент Володимир Зеленський та його азербайджанський колега Ільхам Алієв засудили удари Росії по енергооб'єктах, які пов'язують дві країни. Про це повідомили у пресслужбі президента Азербайджану та розповів керівник України у вечірньому зверненні.
"Під час телефонної розмови сторони засудили цілеспрямовані авіаудари Росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR та інших об'єктах нашої країни на території України, а також по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну, висловили впевненість, що це ні за яких обставин не призведе до припинення співпраці між Азербайджаном і Україною в енергетичній сфері", – йдеться у публікації на сайті Алієва.
Зеленський відзначив співпрацю України та Азербайджану в енергетичній сфері, зазначивши, що Україна "це дуже, дуже цінує".
Президент зауважив, що ці атаки є цілеспрямованими – не тільки по самих об'єктах, але й по співпраці між двома країнами.
Також Зеленський привітав Алієва та азербайджанський народ з укладанням декларації про мир із Вірменією за посередництва президента США Дональда Трампа та поінформував керівника Азербайджану про контакти України з партнерами.
"Всі однаково налаштовані на реальне закінчення війни та ефективну дипломатію. Обговорили комунікацію зі США, європейськими країнами, головні принципи, які можуть наблизити мир. Вдячний за підтримку нашого народу й державності. Важливо, щоб спільні зусилля світу все ж таки змусили Росію зупинити бойові дії та агресію", – додав український президент.
- 6 серпня окупанти дронами атакували компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу кордону з Румунією – Міненерго зауважувало, що РФ намагалась зупинити Трансбалканський газопровід, через який, зокрема, постачались тестові обсяги азербайджанського газу.
- 8 серпня окупанти атакували нафтобазу SOCAR на Одещині, повідомляло видання Економічна Правда з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах
- За їхніми даними, атака сталась вночі 8 серпня: загарбники застосували п'ять дронів типу Shahed, четверо працівників отримали серйозні травми, їм надано невідкладну медичну допомогу.
