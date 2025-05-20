Зеленский и Стубб обсудили важность давления, которое принудило бы РФ к другому поведению
Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора 20 мая с финским коллегой Александром Стуббом обсудили важность давления, которое принудило бы Россию к другому поведению относительно мирного урегулирования. Об этом сообщил Офис президента.
Лидеры проинформировали друг друга о контактах с партнерами, а также обсудили детали разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Зеленский отметил: самое главное, чтобы дипломатия ради мира была скоординирована и настроена на реальные результаты.
У президентов Украины и Финляндии одинаковое понимание того, что Россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацию. Зеленский и Стубб также обсудили важность давления, которое принудило бы Россию к другому поведению.
Глава государства подчеркнул, что санкции имеют значение, и поблагодарил за них.
Зеленский акцентировал, что у Украины нет сомнений в том, что война должна закончиться за столом переговоров, где должны быть четкие и реалистичные предложения.
Он добавил, что Киев готов к любым результативным форматам переговоров, и если Россия и дальше будет выдвигать нереалистичные условия и подрывать возможные результаты, должны быть жесткие последствия.
- 19 мая Трамп провел телефонный разговор с диктатором Путиным.
- После этого американский президент проинформировал Зеленского и европейских партнеров о результатах переговоров.