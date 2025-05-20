Зеленський і Стубб обговорили важливість тиску, який змусив би Росію до іншої поведінки

Президенти України та Фінляндії мають однакове розуміння того, що РФ намагається виграти час, щоб продовжувати війну

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови 20 травня з фінським колегою Александром Стуббом обговорили важливість тиску, який змусив би Росію до іншої поведінки щодо мирного врегулювання. Про це повідомив Офіс президента.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Лідери поінформували один одного про контакти з партнерами, а також обговорили деталі розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський зазначив: найголовніше, щоб дипломатія заради миру була скоординована та налаштована на справжні результати.

Читайте також Новий формат переговорів. Про що Трамп дві години говорив з Путіним

Президенти України та Фінляндії мають однакове розуміння того, що Росія намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію. Зеленський та Стубб також обговорили важливість тиску, який змусив би Росію до іншої поведінки.

Глава держави наголосив, що санкції мають значення, і подякував за них.

Зеленський акцентував, що в України немає сумніву щодо того, що війна повинна закінчитися за столом перемовин, де мають бути чіткі та реалістичні пропозиції.

Він додав, що Київ готовий до будь-яких результативних форматів переговорів, і якщо Росія й надалі висуватиме нереалістичні умови та підриватиме можливі результати, мають бути жорсткі наслідки.

19 травня Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Путіним.

Після цього американський президент поінформував Зеленського та європейських партнерів України про результати переговорів.