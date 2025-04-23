Зеленский на фоне переговоров в Лондоне напомнил о позиции Украины по прекращению огня
Украина продолжает настаивать на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на фоне переговоров украинской делегации с представителями Европы и США в Лондоне 23 апреля.
"Мы в Украине настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Именно таким было и абсолютно правильное предложение Соединенных Штатов 11 марта этого года", – говорится в сообщении.
Глава государства убежден, что это реально, но при условии, что РФ пойдет на встречу и перестанет убивать украинцев.
Зеленский напомнил, что во время "Пасхального перемирия" Украина зафиксировала снижение интенсивности боевых действий и отсутствие воздушных тревог.
"Украина предлагала продлить это состояние тишины как минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным. Также мы готовы к немедленному прекращению огня по меньшей мере по гражданским объектам и уже заявляли об этом", – добавил он.
Кроме того, Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и дальше в настоящий мир, резюмировал украинский президент.
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- 23 апреля украинские чиновники прибыли в Лондон на переговоры с представителями Европы и США.