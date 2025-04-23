Зеленский на фоне переговоров в Лондоне напомнил о позиции Украины по прекращению огня

Украина настаивает на полном и безусловном прекращении огня и не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к этому

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Украина продолжает настаивать на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на фоне переговоров украинской делегации с представителями Европы и США в Лондоне 23 апреля.

"Мы в Украине настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Именно таким было и абсолютно правильное предложение Соединенных Штатов 11 марта этого года", – говорится в сообщении.

Глава государства убежден, что это реально, но при условии, что РФ пойдет на встречу и перестанет убивать украинцев.

Зеленский напомнил, что во время "Пасхального перемирия" Украина зафиксировала снижение интенсивности боевых действий и отсутствие воздушных тревог.

"Украина предлагала продлить это состояние тишины как минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным. Также мы готовы к немедленному прекращению огня по меньшей мере по гражданским объектам и уже заявляли об этом", – добавил он.

Кроме того, Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и дальше в настоящий мир, резюмировал украинский президент.