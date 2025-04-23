Зеленський на тлі переговорів у Лондоні нагадав про позицію України щодо припинення вогню

Україна наполягає на повному та безумовному припиненню вогню та не виключає жодного з форматів, які можуть привести до цього

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Україна продовжує наполягати на негайному, повному та безумовному припиненні вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський на тлі переговорів української делегації з представниками Європи та США у Лондоні 23 квітня.

"Ми в Україні наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Саме такою була й абсолютно правильна пропозиція Сполучених Штатів 11 березня цього року", – йдеться у повідомленні.

Глава держави переконаний, що це реально, але за умови, що РФ піде назустріч та припинить убивати українців.

Зеленський нагадав, що під час "Великоднього перемир'я" Україна зафіксувала зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог.

"Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним. Також ми готові до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і вже заявляли про це", – додав він.

Крім того, Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які приведуть до припинення вогню й надалі до справжнього миру, резюмував український президент.

21 квітня 2025 року Зеленський анонсував переговори у Лондоні за участю України, США, Франції та Британії.