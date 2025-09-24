Зеленский на Генассамблее заявил о слабости международных институтов

Глава украинского государства во время своего выступления подчеркнул, что безумие продолжается, потому что международные институты слабые

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что народы мира могут говорить о своей боли, но во время кровопролития не получают сигналов от международных институтов. Об этом он сказал во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"Вот насколько слабыми стали эти институты. Чего могут на самом деле ожидать от ООН или глобальной системы Судан, Сомали, Палестина или любой другой народ, переживающий войну? В течение десятилетий только заявления и заявления", – подчеркнул президент.

Он напомнил о ситуации в Газе и Сирии, где государства вынуждены просить международную поддержку, но получают ее недостаточно.

"Сирия заслуживает более мощной поддержки со стороны международного сообщества. Люди продолжают гибнуть каждую неделю. Но перемирия нет, потому что Россия отказывается", – сказал Зеленский.

Глава украинского государства также напомнил о блэкауте на Запорожский атомной электростанции, который стал десятым с начала оккупации станции россиянами.

"Ничего, впрочем, не изменилось, вчера (23 сентября. – Ред.) станция подверглась очередному блэкауту. Россия не прекращает обстрелы даже возле самой станции. Безумие продолжается, потому что международные институты слабые", – подытожил Зеленский.