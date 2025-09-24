Зеленський на Генасамблеї заявив про слабкість міжнародних інституцій

Глава української держави під час свого виступу наголосив, що божевілля триває, бо міжнародні інституції слабкі

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський наголосив, що народи світу можуть говорити про свій біль, але під час кровопролиття не отримують сигналів від міжнародних інституцій. Про це він сказав під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

"Ось наскільки слабкими стали ці інституції. Чого можуть насправді очікувати від ООН або глобальної системи Судан, Сомалі, Палестина чи будь-який інший народ, що переживає війну? Протягом десятиліть лише заяви та заяви", – підкреслив президент.

Він нагадав про ситуацію в Газі та Сирії, де держави змушені просити міжнародну підтримку, але отримують її недостатньо.

"Сирія заслуговує на більш потужну підтримку з боку міжнародної спільноти. Люди продовжують гинути щотижня. Але перемир'я немає, бо Росія відмовляється", – сказав Зеленський.

Глава української держави також нагадав про блекаут на Запорізький атомній електростанції, який став десятим від початку окупації станції росіянами.

"Нічого, втім, не змінилося, вчора (23 вересня. – Ред.) станція зазнала чергового блекауту. Росія не припиняє обстріли навіть біля самої станції. Божевілля триває, бо міжнародні інституції слабкі", – підсумував Зеленський.