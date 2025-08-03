Зеленский назначил нового командующего Воздушных сил ВСУ
В день Воздушных сил ВСУ президент и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножка командующим этим родом войск. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.
"И самое главное, чтобы и в дальнейшем украинская боевая авиация и силы противовоздушной обороны развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: ВСУ, Генеральный штаб, Министерство обороны, команды наших партнеров и профессиональные и неравнодушные эксперты, которые желают Украине силы и победы", – прокомментировал назначение президент.
Кривоножко был временно исполняющим обязанности командующего Воздушными силами с конца августа 2024 года, заменив на этой должности тогдашнего руководителя ВС генерал-лейтенанта Николая Олещука.
В 2006-2008 годах Кривоножко был командиром 114 бригады тактической авиации, с 2015 года и до назначения и.о. руководителя Воздушных сил возглавлял воздушное командование "Центр".
В 2023 году Зеленский присвоил Кривоножко звание Героя Украины.
- Предыдущего командующего ВС Олещука Зеленский уволил на следующий день после того, как Воздушные силы сообщили, что 26 августа 2024 года во время отражения массированной атаки РФ погиб украинский летчик Алексей Месь (Moonfish). Это был первый случай потери Украиной истребителя F-16. В июле 2025 года ГБР сообщило LIGA.net, что окончательные причины катастрофы пока не установлены.
- По открытым данным, по состоянию на август 2025 года ВСУ потеряли четыре истребителя F-16: трое пилотов погибли, одному удалось катапультироваться.
- В январе 2025 года, после скандала с переводом специалистов Воздушных сил в пехоту, Зеленский поручил Кривоножко не уменьшать количество необходимых специалистов.
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