Зеленский назначил нового командующего Воздушных сил ВСУ

Анатолий Кривоножко (Фото: АрмияInform)

В день Воздушных сил ВСУ президент и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножка командующим этим родом войск. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

"И самое главное, чтобы и в дальнейшем украинская боевая авиация и силы противовоздушной обороны развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: ВСУ, Генеральный штаб, Министерство обороны, команды наших партнеров и профессиональные и неравнодушные эксперты, которые желают Украине силы и победы", – прокомментировал назначение президент.

Кривоножко был временно исполняющим обязанности командующего Воздушными силами с конца августа 2024 года, заменив на этой должности тогдашнего руководителя ВС генерал-лейтенанта Николая Олещука.

В 2006-2008 годах Кривоножко был командиром 114 бригады тактической авиации, с 2015 года и до назначения и.о. руководителя Воздушных сил возглавлял воздушное командование "Центр".

В 2023 году Зеленский присвоил Кривоножко звание Героя Украины.