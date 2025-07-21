Катастрофа F-16 в августе 2024-го и гибель Меся. Причину пока не выяснили, подозрений нет

Следствие об авиакатастрофе ведется по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним

Алексей Месь (Фото: Wikipedia)

Окончательные причины катастрофы истребителя F-16, в которой погиб летчик Алексей Месь (Moonfish), следствие сможет сделать только после получения и анализа всех выводов 12 судебных экспертиз и других собранных доказательств. Подозрения пока никому не объявлены, сообщило Государственное бюро расследований в ответ на запрос LIGA.net.

Следователи ГБР ведут досудебное расследование в производстве по факту и обстоятельствам катастрофы истребителя F-16, которая произошла 26 августа 2024 года и привела к гибели пилота и разрушению самолета, по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним.

Для выяснения обстоятельств и причин авиакатастрофы в производстве было назначено 12 экспертиз. Пять из них сейчас выполнены.

"Окончательные причины этой катастрофы и возможная причинная связь с ее наступлением в результате действий или бездействия конкретных должностных лиц либо самого пилота орган досудебного расследования сможет сделать только после получения и анализа всех выводов вышеупомянутых судебных экспертиз и оценки других собранных доказательств", – говорится в ответе.

В ГБР отметили, что подозрения в этом уголовном производстве никому не сообщались.

Более подробную информацию о расследовании правоохранители не предоставили из-за тайны досудебного следствия.

26 августа во время отражения атаки со стороны России погиб летчик F-16 Месь.

С одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, он потерпел катастрофу, а летчик погиб.

30 августа тогдашний командующий ВС Олещук прокомментировал авиакатастрофу истребителя F-16. Он обратился к депутату Безуглой, которая утверждала, что самолет мог быть сбит "дружественным огнем" украинской ПВО, назвав ее "основным ньюсмейкером вражеской пропаганды".