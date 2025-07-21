Катастрофа F-16 у серпні 2024-го і загибель Меся. Причину досі не з'ясували, підозр немає

Слідство щодо авіакатастрофи ведеться за статтею про порушення правил польотів та підготовки до них

Олексій Месь (Фото: Wikipedia)

Остаточні причини катастрофи винищувача F-16, в якій загинув льотчик Олексій Месь (Moonfish), слідство зможе зробити лише після отримання та аналізу усіх висновків 12 судових експертиз та інших зібраних доказів. Підозр наразі нікому не оголошено, повідомило Державне бюро розслідувань у відповідь на запит LIGA.net.

Слідчі ДБР ведуть досудове розслідування у провадженні щодо факту та обставин катастрофи винищувача F-16, яка сталася 26 серпня 2024 року та призвела до загибелі пілота й руйнування літака, за статтею про порушення правил польотів та підготовки до них.

Для з’ясування обставин та причин авіакатастрофи у провадженні було призначено 12 експертиз. П’ять з них наразі виконані.

"Остаточні причини цієї катастрофи та можливий причинний зв’язок із її настанням у результаті дій чи бездіяльності конкретних посадових осіб або самого пілота орган досудового розслідування зможе зробити лише після отримання та аналізу усіх висновків вищезгаданих судових експертиз та оцінки інших зібраних доказів", – йдеться у відповіді.

У ДБР зазначили, що підозри в цьому кримінальному провадженні нікому не повідомлялися.

Більш детальну інформацію щодо розслідування правоохоронці не надали через таємницю досудового слідства.

26 серпня під час відбиття атаки з боку Росії загинув льотчик F-16 Месь.

З одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, він зазнав катастрофи, а льотчик загинув.

30 серпня тодішній командувач ПС Олещук прокоментував авіакатастрофу винищувача F-16. Він звернувся до депутатки Безуглої, яка стверджувала, що літак міг бути збитий "дружнім вогнем" української ППО, назвавши її "основним ньюзмейкером ворожої пропаганди".