Зеленський призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ

Анатолій Кривоножко (Фото: АрміяInform)

У день Повітряних сил ЗСУ президент і верховний головнокомандувач Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем цього роду військ. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

"І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили протиповітряної оборони розвивалися комплексно та в ефективній взаємодії: ЗСУ, Генеральний штаб, Міністерство оборони, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги", – прокоментував призначення президент.

Кривоножко був тимчасовим виконувачем обов'язків командувача Повітряних сил з кінця серпня 2024 року, замінивши на цій посаді тодішнього керівника ПС генерал-лейтенанта Миколу Олещука.

У 2006-2008 роках Кривоножко був командиром 114 бригади тактичної авіації, з 2015-го й до призначення т.в.о. керівника Повітряних сил очолював повітряне командування "Центр".

У 2023-му Зеленський присвоїв Кривоножку звання Героя України.

Читайте також Відставка Драпатого і призначення Мадяра: аналіз кадрових перестановок у ЗСУ

Також Зеленський розповів, що на засіданні за участю ПС 3 серпня були доповіді "щодо кроків, які необхідно зробити" у розвитку цього роду військ.

"Вже цьогоріч зайшли в Україну та застосовуються "міражі". Збільшено український парк F-16. Визначили пріоритети в інтеграції іноземної техніки в Силах оборони. Головна мета трансформації української авіації – забезпечити для нашої держави сильну та сучасну авіаційну складову Сил оборони, яка буде фактичною частиною сил НАТО та однією з найміцніших у Європі", – розповів глава держави.

Він зауважив, що майже всі ключові речі про українську бойову авіацію є "цілком таємними, і це зрозуміло", і хоча "справді є чим пишатися, майже все залишається непублічним".

"Але шлях, який українська авіація пройшла за роки повномасштабної війни, – дійсно безпрецедентний, і українці довели, що майстерність наших людей і здатність реалізовувати надзвичайно складні завдання – дійсно взірцеві. Дякую за це кожному, хто залучений", – підсумував президент.