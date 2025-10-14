Зеленский не может сам создать военную администрацию в Одессе: нужна просьба ОВА – нардеп

Областная военная администрация или военное командование должны обратиться к президенту с просьбой создать соответствующую администрацию

Президент не имеет полномочий самостоятельно создать военную администрацию, в частности, в Одессе. Об этом в комментарии LIGA.net для материала "Труханов – не гражданин Украины. Что это значит для Одессы" рассказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.

Он подчеркнул, что процедуры, где президент бы мог принять такое решение на основе общественного мнения, не существует.

Чтобы создать военную администрацию, нужно представление областных государственных администраций или военного командования к президенту, а тот уже будет принимать решение.

"Подчеркну, что президент имеет полномочия внедрить военную администрацию в любую громаду при наличии представления ОВА, но самоуправляющиеся полномочия может передать только Верховная Рада", – подчеркнул нардеп.