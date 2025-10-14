Зеленський не може сам створити військову адміністрацію в Одесі: потрібне прохання ОВА – нардеп

Віталій Безгін (Фото: facebook.com/BezginVitalik)

Президент не має повноважень самостійно створити військову адміністрацію, зокрема, в Одесі. Про це в коментарі LIGA.net для матеріалу "Труханов – не громадянин України. Що це означає для Одеси" розповів член комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

Він наголосив, що процедури, де президент би міг ухвалити таке рішення на основі громадської думки, не існує.

Щоб утворити військову адміністрацію, потрібне подання обласних державних адміністрацій або військового командування до президента, а той вже ухвалюватиме рішення.

"Наголошу, що президент має повноваження впровадити військову адміністрацію в будь-яку громаду за наявності подання ОВА, але самоврядні повноваження може передати тільки Верховна Рада", – підкреслив нардеп.