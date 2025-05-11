Зеленский о перемирии: Военные будут готовы действовать зеркально
Украина ждет ответа России насчет перемирия с 12 мая, войска будут готовы реагировать зеркально, сообщил президент Владимир Зеленский. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.
"Много сегодня было дипломатической работы – и нашей с партнерами, и коммуникации между партнерами в поддержку для нас. С завтрашнего дня ожидаем прекращения огня – это предложение на столе. Полное и безусловное прекращение огня – длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии, – может значительно приблизить мир. Украина давно это предлагает, партнеры предлагают. Весь мир об этом говорит", – отметил Зеленский.
По словам президента, Украина ожидает "ясного ответа" от Москвы: "Войну России все равно придется заканчивать. Убийства должны закончиться".
Глава государства подчеркнул, что украинские войска "готовы будут реагировать зеркально – чтобы это было честно".
Зеркально – то есть в соответствии с тем, что делают оккупанты. В таком же формате украинские войска действовали во время так называемого "Пасхального перемирия", которое многократно нарушала Россия. После его завершения этого "прекращения огня" Зеленский отмечал, что Украина в войне и дальше будет действовать зеркально – будет поддерживать тишину, где она налицо, и будет отвечать на российские обстрелы.
- Вечером 11 мая президент заявил, что готов лично встретиться с Путиным в Турции после того, как российский диктатор предложил возобновить прямые переговоры. В то же время Зеленский отметил, что Украина ожидает прекращения огня с 12 мая.