Зеленський про перемир'я: Військові будуть готові діяти дзеркально

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Україна чекає на відповідь Росії щодо перемир'я з 12 травня, війська будуть готові реагувати дзеркально, повідомив президент Володимир Зеленський. Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.

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"Багато сьогодні було дипломатичної роботи – і нашої з партнерами, і комунікації між партнерами на підтримку для нас. Відзавтра очікуємо на припинення вогню – ця пропозиція на столі. Повне й безумовне припинення вогню – тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, – може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує, партнери пропонують. Увесь світ про це каже", – зауважив Зеленський.

За словами президента, Україна очікує на "ясну відповідь" від Москви: "Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись".

Голова держави наголосив, що українські війська "готові будуть реагувати дзеркально – щоб це було чесно".