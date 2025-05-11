Зеленський про перемир'я: Військові будуть готові діяти дзеркально
Україна чекає на відповідь Росії щодо перемир'я з 12 травня, війська будуть готові реагувати дзеркально, повідомив президент Володимир Зеленський. Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.
"Багато сьогодні було дипломатичної роботи – і нашої з партнерами, і комунікації між партнерами на підтримку для нас. Відзавтра очікуємо на припинення вогню – ця пропозиція на столі. Повне й безумовне припинення вогню – тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, – може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує, партнери пропонують. Увесь світ про це каже", – зауважив Зеленський.
За словами президента, Україна очікує на "ясну відповідь" від Москви: "Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись".
Голова держави наголосив, що українські війська "готові будуть реагувати дзеркально – щоб це було чесно".
Дзеркально – тобто відповідно до того, що роблять окупанти. В такому самому форматі українські війська діяли під час так званого "Великоднього перемир'я", яке багаторазово порушувала Росія. Після завершення цього "припинення вогню" Зеленський зазначав, що Україна у війні й надалі діятиме дзеркально: підтримуватиме тишу, де вона наявна, та відповідатиме на російські обстріли.
- Ввечері 11 травня президент заявив, що готовий особисто зустрітися з Путіним у Туреччині після того, як російський диктатор запропонував відновити прямі переговори. Водночас Зеленський зауважив, що Україна очікує на припинення вогню з 12 травня.