Зеленский о сходстве с Трампом: Нас выбрал народ, и мы разделяем одни ценности

Президент считает, что американскому коллеге совершенно ясен его деловой подход и он понимает сигналы Украины

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Президент Владимир Зеленский рассказал о сходстве с президентом США Дональдом Трампом в интервью газете New York Post. По его словам, оба разделяют одни и те же ценности.

"Прежде всего мы – выбор нашего народа... Несмотря на расстояние, между ценностями и подходами к жизни нет никакой разницы. Разные идентичности, разные обычаи, разные черты характера, разные страны. Но, я думаю, у нас одни и те же ценности", – сказал Зеленский.

Также, по словам президента, его образ мышления и решения проблем аналогичен образу мышления американского коллеги. Помимо этого, он старается быть максимально энергичным и считает, что нужно не сдаваться и побеждать.

"Думаю, президент Трамп понимает эти вещи и сигналы... Я такой человек, и было абсолютно ясно [после вторжения России], что мы никуда не уйдем, никто не уйдет. Мы примем бой и будем стоять до конца", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что имеет деловой опыт ведения бизнеса, как и Трамп, поэтому научился "очень быстро принимать решения".

"Иногда нужно принять удар. Также очень важно всегда быть на ногах. Я думаю, этот деловой опыт совершенно ясен президенту Трампу, и он также совершенно ясен мне", – сказал он.