Зеленский о словах Трампа об Украине в НАТО: Не нужно делать быстрых выводов

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский считает, что не стоит делать поспешных выводов относительно политики США после заявлений новоизбранного президента Дональда Трампа о вступлении Украины в НАТО. Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, передает Укринформ.

"Помните, Украине говорили, что системы Patriot могут быть и есть только в странах НАТО? Либо мы с вами уже давно в НАТО, либо не надо делать быстрых выводов. Так у нас было и с Patriot, и с ракетными системами, и с другим оружием натовского образца", – сказал он.

По словам президента, одна из причин полномасштабного вторжения РФ состоит в том, что Украина не является членом НАТО и не имеет сильных гарантий безопасности.

Зеленский отметил, что у США и Европы не было совместной поддержки членства Украины в Альянсе. Он тоже напомнил, что Германия, США, Венгрия и Словакия публично выступали против этого.

Поэтому российский диктатор понял, что за Украину "никто не вступится".

"Его армия больше, и он думал, что может нас уничтожить. Но украинская армия — армия сильных людей. Наш народ поразил весь мир", – сказал Зеленский.

По его словам, сегодня Украина вправе потребовать сильных гарантий безопасности от союзников. Зеленский отметил, что говорил об этом как с действующим президентом США Джо Байденом, так и с Трампом. И пока Украина не получит этих гарантий, не стоит надеяться на то, что украинцы начнут возвращаться домой из-за границы.

"Я думаю, что каждый украинец, желающий вернуться, должен иметь гарантии безопасности для своей семьи. (...) Мы хотим конкретных гарантий безопасности, и мы просим об этом союз Америки и Европы. Я об этом буду говорить с президентом США. Не делайте сразу те или иные выводы", – сказал Зеленский.