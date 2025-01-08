Зеленський про слова Трампа щодо України в НАТО: Не треба робити швидких висновків

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський вважає, що не варто робити швидких висновків стосовно політики США після заяв новообраного президента Дональда Трампа про вступ України до НАТО. Про це він сказав на зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, передає Укрінформ.

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"Пам’ятаєте, Україні казали, що системи Patriot можуть бути і є тільки в країнах НАТО? Або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити швидких висновків. Так у нас було і з Patriot, і з ракетними системами, і з іншою зброєю натівського зразка", – сказав він.

За словами президента, одна з причин повномасштабного вторгнення РФ це те, що Україна не є членом НАТО та не має сильних гарантій безпеки.

Зеленський зазначив, що у США та Європи не було спільної підтримки членства України в Альянсі. Він також нагадав, що Німеччина, США, Угорщина та Словаччина публічно виступали проти цього.

Через це російський диктатор зрозумів, що за Україну "ніхто не вступиться".

"Його армія більша, і він думав, що може нас знищити. Але українська армія — армія сильних людей. Наш народ вразив увесь світ", – сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні Україна має право вимагати сильних гарантій безпеки від союзників. Зеленський зазначив, що розмовляв про це як з чинним президентом США Джо Байденом, так і з Трампом. І допоки Україна не отримає цих гарантій, марно сподіватися на те, що українці почнуть повертатися додому з-за кордону.

"Я думаю, що кожен українець, який хоче повернутися, повинен мати гарантії безпеки для своєї сім’ї. (...) Ми хочемо конкретних гарантій безпеки, і ми просимо про це союз Америки і Європи. Я про це буду говорити з президентом США. Не робіть відразу ті чи інші висновки", – сказав Зеленський.