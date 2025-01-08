Зеленський про слова Трампа щодо України в НАТО: Не треба робити швидких висновків
Президент Володимир Зеленський вважає, що не варто робити швидких висновків стосовно політики США після заяв новообраного президента Дональда Трампа про вступ України до НАТО. Про це він сказав на зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, передає Укрінформ.
"Пам’ятаєте, Україні казали, що системи Patriot можуть бути і є тільки в країнах НАТО? Або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити швидких висновків. Так у нас було і з Patriot, і з ракетними системами, і з іншою зброєю натівського зразка", – сказав він.
За словами президента, одна з причин повномасштабного вторгнення РФ це те, що Україна не є членом НАТО та не має сильних гарантій безпеки.
Зеленський зазначив, що у США та Європи не було спільної підтримки членства України в Альянсі. Він також нагадав, що Німеччина, США, Угорщина та Словаччина публічно виступали проти цього.
Через це російський диктатор зрозумів, що за Україну "ніхто не вступиться".
"Його армія більша, і він думав, що може нас знищити. Але українська армія — армія сильних людей. Наш народ вразив увесь світ", – сказав Зеленський.
За його словами, сьогодні Україна має право вимагати сильних гарантій безпеки від союзників. Зеленський зазначив, що розмовляв про це як з чинним президентом США Джо Байденом, так і з Трампом. І допоки Україна не отримає цих гарантій, марно сподіватися на те, що українці почнуть повертатися додому з-за кордону.
"Я думаю, що кожен українець, який хоче повернутися, повинен мати гарантії безпеки для своєї сім’ї. (...) Ми хочемо конкретних гарантій безпеки, і ми просимо про це союз Америки і Європи. Я про це буду говорити з президентом США. Не робіть відразу ті чи інші висновки", – сказав Зеленський.
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- 3 січня 2025 року колишній спецпредставник США з питань України Волкер заявив LIGA.net, що Україна має продовжувати наполягати на членстві в НАТО, адже це єдине, що поважає Путін.
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