Зеленский о соглашении по ископаемым: Украина не хочет быть просто центром добычи сырья

Украинский президент заявил, что для украинцев важнее быть друзьями и партнерами, а не просто источником сырья

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Украина не хочет быть просто центром добычи сырья для любого континента, ей нужны гарантии безопасности и партнерство в обмен на инвестиции в эту сферу. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью CNN TURK.

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Глава государства подчеркнул, что Украина будет открыта для инвестиций в сфере добычи полезных ископаемых, если оккупированные Россией территории будут освобождены, а месторождения природных ресурсов – защищены.

"Украина готова к инвестициям при условии освобождения оккупированных территорий и защиты природных ресурсов. Мы не хотим становиться центром добычи сырья для любого континента. Для нас важнее быть друзьями и партнерами, а не просто источником сырья", – сказал Зеленский.

Он пояснил, что не подписал общий с США проект соглашения по инвестициям в добычу редкоземельных ископаемых, поскольку в документе не было предусмотрено никаких гарантий безопасности.

"Без гарантий безопасности соглашение не будет справедливым. Если мы хотим что-то дать, мы должны получить что-то вместо", – подытожил президент.