Зеленский о соглашении по ископаемым: Украина не хочет быть просто центром добычи сырья
Украина не хочет быть просто центром добычи сырья для любого континента, ей нужны гарантии безопасности и партнерство в обмен на инвестиции в эту сферу. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью CNN TURK.
Глава государства подчеркнул, что Украина будет открыта для инвестиций в сфере добычи полезных ископаемых, если оккупированные Россией территории будут освобождены, а месторождения природных ресурсов – защищены.
"Украина готова к инвестициям при условии освобождения оккупированных территорий и защиты природных ресурсов. Мы не хотим становиться центром добычи сырья для любого континента. Для нас важнее быть друзьями и партнерами, а не просто источником сырья", – сказал Зеленский.
Он пояснил, что не подписал общий с США проект соглашения по инвестициям в добычу редкоземельных ископаемых, поскольку в документе не было предусмотрено никаких гарантий безопасности.
"Без гарантий безопасности соглашение не будет справедливым. Если мы хотим что-то дать, мы должны получить что-то вместо", – подытожил президент.
- 11 февраля 2025 года президент США Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить Штатам доступ к минералам на сумму $500 млрд в обмен на военную помощь. После этого стало известно о визите в Киев министра финансов США Бессента для обсуждения доступа Штатов к критически важным полезным ископаемым.
- Украина доработала проект документа и передала его американской стороне. Однако переговоры между президентом Зеленским и вице-президентом США Вэнсом завершились 14 февраля в Мюнхене без объявления о соглашении.
- 15 февраля Зеленский сообщил, что Украина не подписала с США соглашение о полезных ископаемых, поскольку там не была прописана взаимосвязь между доходом от ресурсов и гарантиями безопасности.
- 17 февраля Зеленский заявил, что Украина заинтересована в соглашении с США об ископаемых, но после его доработки.