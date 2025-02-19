Зеленський про угоду щодо копалин: Україна не хоче бути просто центром видобутку сировини

Український президент заявив, що для українців важливіше бути друзями та партнерами, а не просто джерелом сировини

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO)

Україна не хоче бути "просто центром видобутку сировини для будь-якого континенту", їй потрібні гарантії безпеки та партнерство в обмін на інвестиції у цю сферу. Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю CNN TURK.

Глава держави наголосив: Україна буде відкритою для інвестицій у сфері видобутку корисних копалин, якщо окуповані Росією території будуть звільнені, а родовища природних ресурсів – захищені.

"Україна готова до інвестицій за умови звільнення окупованих територій та захисту природних ресурсів. Ми не хочемо ставати центром видобутку сировини для будь-якого континенту. Для нас важливіше бути друзями та партнерами, а не просто джерелом сировини", – сказав Зеленський.

Він пояснив, що не підписав спільний із США проєкт угоди щодо інвестицій у видобуток рідкісноземельних копалин, оскільки в документі не було передбачено жодних гарантій безпеки.

"Без гарантій безпеки угода не буде справедливою. Якщо ми хочемо щось дати, ми маємо отримати щось натомість", – підсумував президент.