Зеленський про угоду щодо копалин: Україна не хоче бути просто центром видобутку сировини
Україна не хоче бути "просто центром видобутку сировини для будь-якого континенту", їй потрібні гарантії безпеки та партнерство в обмін на інвестиції у цю сферу. Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю CNN TURK.
Глава держави наголосив: Україна буде відкритою для інвестицій у сфері видобутку корисних копалин, якщо окуповані Росією території будуть звільнені, а родовища природних ресурсів – захищені.
"Україна готова до інвестицій за умови звільнення окупованих територій та захисту природних ресурсів. Ми не хочемо ставати центром видобутку сировини для будь-якого континенту. Для нас важливіше бути друзями та партнерами, а не просто джерелом сировини", – сказав Зеленський.
Він пояснив, що не підписав спільний із США проєкт угоди щодо інвестицій у видобуток рідкісноземельних копалин, оскільки в документі не було передбачено жодних гарантій безпеки.
"Без гарантій безпеки угода не буде справедливою. Якщо ми хочемо щось дати, ми маємо отримати щось натомість", – підсумував президент.
- 11 лютого 2025 року президент США Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати Штатам доступ до мінералів на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу. Після цього стало відомо про візит до Києва міністра фінансів США Бессента для обговорення доступу Штатів до критично важливих корисних копалин.
- Україна доопрацювала проєкт документа і передала його американській стороні. Однак переговори між президентом Зеленським і віцепрезидентом США Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду.
- 15 лютого Зеленський повідомив, що Україна не підписала зі США угоду про корисні копалини, оскільки там не був прописаний взаємозв'язок між доходом від ресурсів та гарантіями безпеки.
- 17 лютого Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в угоді з США про копалини, але після її доопрацювання.