Зеленский обновил состав СНБО: список

Обновленный состав Совета безопасности вступает в силу с 19 июля

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ №501/2025 опубликован на сайте Офиса президента.

В обновленный СНБО, кроме президента, также вошли:

→ председатель ОП Андрей Ермак;

→ министр юстиции Герман Галущенко;

→ министр энергетики Светлана Гринчук;

→ президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний;

→ глава Службы внешней разведки Олег Иващенко;

→ министр внутренних дел Игорь Клименко;

→ генеральный прокурор Руслан Кравченко;

→ министр здравоохранения Виктор Ляшко;

→ руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк;

→ министр финансов Сергей Марченко;

→ председатель Национального банка Украины Андрей Пышный, но только с согласия;

→ глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин;

→ премьер-министр Юлия Свириденко;

→ министр иностранных дел Андрей Сибига;

→ главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский;

→ министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;

→ председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук; (по согласию);

→ секретарь СНБО Рустем Умеров;

→ первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

→ министр обороны Денис Шмыгаль.

Указано, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования – 19 июля.