Зеленский обновил состав СНБО: список
Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ №501/2025 опубликован на сайте Офиса президента.
В обновленный СНБО, кроме президента, также вошли:
→ председатель ОП Андрей Ермак;
→ министр юстиции Герман Галущенко;
→ министр энергетики Светлана Гринчук;
→ президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний;
→ глава Службы внешней разведки Олег Иващенко;
→ министр внутренних дел Игорь Клименко;
→ генеральный прокурор Руслан Кравченко;
→ министр здравоохранения Виктор Ляшко;
→ руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк;
→ министр финансов Сергей Марченко;
→ председатель Национального банка Украины Андрей Пышный, но только с согласия;
→ глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин;
→ премьер-министр Юлия Свириденко;
→ министр иностранных дел Андрей Сибига;
→ главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский;
→ министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;
→ председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук; (по согласию);
→ секретарь СНБО Рустем Умеров;
→ первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
→ министр обороны Денис Шмыгаль.
Указано, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования – 19 июля.
- 17 июля Совет проголосовала за новое правительство в Украине. Назначение пакета из 13 министров поддержали 253 нардепа. Часть политиков потеряла свои должности, а еще часть – либо сохранила старые, либо получила новые.
- Новым министром обороны стал Денис Шмыгаль, премьер-министром назначена Юлию Свириденко, а Рустем Умеров стал секретарем СНБО.
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