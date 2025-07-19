Зеленський оновив склад РНБО: список

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ №501/2025 опублікований на сайті Офісу президента.

До оновленої РНБО, крім президента, також увійшли:

→ голова ОП Андрій Єрмак;

→ міністр юстиції Герман Галущенко;

→ міністерка енергетики Світлана Гринчук;

→ президент Національної академії наук України Анатолій Загородній;

→ голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко;

→ міністр внутрішніх справ Ігор Клименко;

→ генеральний прокурор Руслан Кравченко;

→ міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко;

→ керівник Служби безпеки України Василь Малюк;

→ міністр фінансів Сергій Марченко;

→ голова Національного банку України Андрій Пишний, але лише за згодою;

→ голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін;

→ прем'єр-міністерка Юлія Свириденко;

→ міністр іноземних справ Андрій Сибіга;

→ головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський;

→ міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев;

→ голова Верховної Ради Руслан Стефанчук (за згодою);

→ секретар РНБО Рустем Умєров;

→ перший віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;

→ міністр оборони Денис Шмигаль.

Зазначено, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування – 19 липня.