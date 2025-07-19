Зеленський оновив склад РНБО: список
Президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ №501/2025 опублікований на сайті Офісу президента.
До оновленої РНБО, крім президента, також увійшли:
→ голова ОП Андрій Єрмак;
→ міністр юстиції Герман Галущенко;
→ міністерка енергетики Світлана Гринчук;
→ президент Національної академії наук України Анатолій Загородній;
→ голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко;
→ міністр внутрішніх справ Ігор Клименко;
→ генеральний прокурор Руслан Кравченко;
→ міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко;
→ керівник Служби безпеки України Василь Малюк;
→ міністр фінансів Сергій Марченко;
→ голова Національного банку України Андрій Пишний, але лише за згодою;
→ голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін;
→ прем'єр-міністерка Юлія Свириденко;
→ міністр іноземних справ Андрій Сибіга;
→ головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський;
→ міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев;
→ голова Верховної Ради Руслан Стефанчук (за згодою);
→ секретар РНБО Рустем Умєров;
→ перший віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
→ міністр оборони Денис Шмигаль.
Зазначено, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування – 19 липня.
- 17 липня Рада проголосувала за новий уряд в Україні. Призначення пакета з 13 міністрів підтримали 253 нардепи. Частина політиків втратила свої посади, а ще частина – або зберігла старі, або отримала нові.
- Новим міністром оборони став Денис Шмигаль, прем'єркою призначено Юлію Свириденко, а Рустем Умєров став секретарем РНБО.
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