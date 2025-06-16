Зеленский объяснил, как относится к нейтральному статусу Украины

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В 2014 году у Украины был внеблоковый статус, однако это не уберегло от российской агрессии и оккупации Крыма, а также частей Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Вене, отвечая на вопрос, касающийся отношения к нейтральному статусу Украины.

"В 2014 году у Украины был внеблоковый статус. Как-то я сказал свое отношение. Все очень понятно, чем все это закончилось. А закончилось это началом войны", – сказал глава государства.

Он упомянул об оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

"А хотя у нас был внеблоковый статус, поэтому нельзя сказать, что из-за того, что мы были в том или ином союзе, на нас напали. Все это лишние нарративы. У нас не было достаточно определенности", — подчеркнул президент.

По его мнению, у украинской армии "не было достаточно сил, а у лидеров наших не было достаточно лидерства".

"Это личное мое мнение. И у Европы не было достаточного единства. И я думаю, что все это, о чем я вам сказал сейчас, все это нельзя больше терять", – сказал Зеленский, добавив, что Украина хочет окончания войны, но не ультимативно и не за счет независимости.

16 июня Зеленский прибыл в Вену с официальным визитом. Он провел встречу с президентом Австрии.

Президент поблагодарил Австрию за участие в инициативе по возвращению депортированных Россией украинских детей.