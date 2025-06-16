Зеленський пояснив, як ставиться до нейтрального статусу України

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У 2014 році в України був позаблоковий статус, однак це не вберегло від російської агресії й окупації Криму, а також частин Донецької та Луганської областей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Відні, відповідаючи на запитання щодо ставлення до нейтрального статусу України.

"У 2014 в України був позаблоковий статус. Якось я сказав своє відношення. Все дуже зрозуміло, чим все це закінчилось. А закінчилось це початком війни", – сказав глава держави.

Він згадав про окупацію Криму та частин Донецької й Луганської областей.

"А хоча у нас був позаблоковий статус, тому не можна сказати, що через те, що ми були в тому чи іншому союзі, на нас напали. Все це зайві наративи. У нас не було достатньо якраз визначеності", – наголосив президент.

На його думку, в української армії "не було достатньо сил, а у лідерів наших не було достатньо лідерства".

"Це особиста моя думка. І у Європи не було достатньої єдності. І я думаю, що все це, про що я вам сказав зараз, все це не можна більше втрачати", – сказав Зеленський, додавши, що Україна хоче закінчення війни, але не ультимативно і не коштом незалежності.