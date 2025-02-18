Зеленский: Оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Оружием в российско-украинской войне не победит ни одна из сторон, считает президент Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал на совместном брифинге с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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"Мне кажется, сегодня понятно, что оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон. И Россия этого хотела – не смогла. А в Украину не верили, но она это доказала. И отстояла свою независимость, очень непросто, высокой ценой, жизнью своих воинов, своих людей", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что это говорит о том, что переход к дипломатии должен быть, но он должен привести к справедливому миру.

14 февраля 2025 года Вэнс сказал, что потенциальное соглашение об урегулировании российско-украинской войны может быть неожиданным.

16 февраля Зеленский заявил, что в нынешней ситуации ни Украина, ни Россия не получат "очень хорошее" соглашение по завершению войны.

18 февраля президент сказал, что возвращение территорий дипломатическим путем – не сдача интересов Украины.