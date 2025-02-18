Зеленський: Зброєю на полі бою у цій війні не переможе жодна зі сторін
Зброєю у російсько-українській війні не переможе жодна зі сторін, вважає президент Володимир Зеленський. Таку думку він висловив під час спільного брифінгу з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.
"Мені здається, на сьогодні зрозуміло, що зброєю на полі бою у цій війні не переможе жодна зі сторін. І Росія цього хотіла – не змогла. А в Україну не вірили, але вона це довела. І відстояла свою незалежність, дуже непросто, високою ціною, життям своїх воїнів, своїх людей", – сказав Зеленський.
Глава держави додав, що це говорить про те, що перехід до дипломатії має бути, але він повинен привести до справедливого миру.
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