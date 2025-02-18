Зеленський: Зброєю на полі бою у цій війні не переможе жодна зі сторін

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Зброєю у російсько-українській війні не переможе жодна зі сторін, вважає президент Володимир Зеленський. Таку думку він висловив під час спільного брифінгу з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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"Мені здається, на сьогодні зрозуміло, що зброєю на полі бою у цій війні не переможе жодна зі сторін. І Росія цього хотіла – не змогла. А в Україну не вірили, але вона це довела. І відстояла свою незалежність, дуже непросто, високою ціною, життям своїх воїнів, своїх людей", – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що це говорить про те, що перехід до дипломатії має бути, але він повинен привести до справедливого миру.

14 лютого 2025 року Венс сказав, що потенційна угода про врегулювання російсько-української війни може бути несподіваною.

16 лютого Зеленський заявив, що в нинішній ситуації ані Україна, ані Росія не отримають "дуже хорошу" угоду щодо завершення війни.

18 лютого президент сказав, що повернення територій дипломатичним шляхом – не здача інтересів України.