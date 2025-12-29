Зеленский ответил, когда будет отменено военное положение

Президент убежден, что для отмены военного положения Украина должна получить гарантии безопасности. Также будет учитываться позиция командования

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Для отмены военного положения Украина должна получить гарантии безопасности от партнеров, а также соответствующим образом подготовить военную инфраструктуру. Об этом президент Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопросы медиа в чате Офиса президента.

Президента спросили: завершится ли военное положение в случае перемирия и откроются ли границы для мужчин призывного возраста.

"Завершение военного положения будет в момент, когда у Украины появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реально эта война не закончилась. Мы не можем признать, что она закончилась. Потому что может быть риск повторной агрессии с таким соседом", – сказал президент.

Он подчеркнул, что гарантии предусматривают мониторинг со стороны партнеров и их присутствие на территории Украины.

Зеленский настроен на то, чтобы в случае подписания с США, Европой и Россией 20-пунктного соглашения в этот момент Украина сразу получила гарантии безопасности.

"То есть не будем тратить время. И в тот момент, когда мы их получим, это будет для нас всех сигнал, что война закончилась. Безусловно, на эти сроки также будут влиять понимание и позиция командования нашей армии. Мы это проговаривали на Ставке. Они должны сказать, что вся инфраструктура готова для того, чтобы отменять военное положение", – добавил он.

Президент также предложил Трампу предоставить Украине гарантии не на 15 лет, а на 30-40-50. Тот сказал, что будет обдумывать это.