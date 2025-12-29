Зеленський відповів, коли буде скасовано воєнний стан

Президент переконаний, що для скасування воєнного стану Україна має отримати гарантії безпеки. Також буде враховано позицію командування

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Для скасування воєнного стану Україна має отримати гарантії безпеки від партнерів, а також відповідним чином підготувати військову інфраструктуру. Про це президент Володимир Зеленський сказав, відповідаючи на запитання медіа в чаті Офісу президента.

Президента запитали, чи завершиться воєнний стан у випадку перемир'я і чи відкриються в такому випадки кордони для чоловіків призовного віку.

"Завершення воєнного стану буде в момент, коли в України з'являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчилась. Ми не можемо визнати, що вона закінчилась. Тому що може бути ризик повторної агресії з таким сусідом", – сказав президент.

Він наголосив, що гарантії передбачають моніторинг з боку партнерів і їхню присутність на території України.

Зеленський налаштований на те, щоб у випадку підписання із США, Європою і Росією 20-пунктної угоди в цей момент Україна одразу отримала гарантії безпеки.

"Тобто не будемо витрачати час. І в той момент, коли ми їх отримаємо, це буде для нас всіх сигнал, що війна закінчилась. Безумовно, на ці терміни також будуть впливати розуміння і позиція командування нашої армії. Ми це проговорювали на Ставці. Вони повинні сказати, що всі інфраструктура готова для того, щоб відміняти воєнний стан", – додав він.

Президент також запропонував Трампу надати Україні гарантії не на 15 років, а на 30-40-50. Той сказав, що буде обмірковувати це.