Зеленский: Победа – это когда Украина не оккупирована полностью, что является целью Путина

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что победой для Украины является то, что она не полностью оккупирована Россией, чего хочет диктатор Владимир Путиным. Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу ABC News, записанном 5 сентября.

Журналистка спросила президента, как выглядит для Украины победа.

"На мой взгляд, цель Путина – оккупировать Украину... уничтожить нас, оккупировать. И оккупировал ли он ее? [Интервьюер ответила: "Нет"] Это означает, что он не победил. Это означает, что Украина остается нашей", – подчеркнул Зеленский.

В то же время ведущая уточнила, что российский диктатор все еще хочет победить.

"Да, но пока он нас не оккупировал, мы побеждаем. И я считаю так, потому что мы имеем свою страну. И, конечно, он это очень хорошо понимает: он, конечно, хочет нас полностью оккупировать. Для него это – победа. А пока он не может этого сделать, победа на нашей стороне", – ответил президент.

Он добавил, что украинцам "очень больно в войне, поскольку много потерь", отметив: "Вот почему для нас выжить – это победа. Потому что мы выживаем со своей идентичностью, со своей страной, со своей независимостью".