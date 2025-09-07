Зеленский: Победа – это когда Украина не оккупирована полностью, что является целью Путина
Президент Владимир Зеленский заявил, что победой для Украины является то, что она не полностью оккупирована Россией, чего хочет диктатор Владимир Путиным. Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу ABC News, записанном 5 сентября.
Журналистка спросила президента, как выглядит для Украины победа.
"На мой взгляд, цель Путина – оккупировать Украину... уничтожить нас, оккупировать. И оккупировал ли он ее? [Интервьюер ответила: "Нет"] Это означает, что он не победил. Это означает, что Украина остается нашей", – подчеркнул Зеленский.
В то же время ведущая уточнила, что российский диктатор все еще хочет победить.
"Да, но пока он нас не оккупировал, мы побеждаем. И я считаю так, потому что мы имеем свою страну. И, конечно, он это очень хорошо понимает: он, конечно, хочет нас полностью оккупировать. Для него это – победа. А пока он не может этого сделать, победа на нашей стороне", – ответил президент.
Он добавил, что украинцам "очень больно в войне, поскольку много потерь", отметив: "Вот почему для нас выжить – это победа. Потому что мы выживаем со своей идентичностью, со своей страной, со своей независимостью".
- В этом же интервью Зеленский заявил, что готов к встрече с диктатором Путиным "где угодно", кроме Москвы.
