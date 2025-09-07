Зеленский: Готов к встрече с Путиным где угодно, кроме Москвы

В ответ на предложение провести саммит в столице страны-агрессора президент отметил, что тогда диктатор "может приехать в Киев"

Владимир Зеленский (Фото: Henning Bagger / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным "где угодно", кроме Москвы. Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу ABC News, записанном 5 сентября.

На слова Путина о том, что он готов встретиться, если Зеленский приедет в Москву, тот с улыбкой ответил: "Он может приехать в Киев".

"Знаете, если человек не хочет встречаться во время войны, конечно, он может предложить что-то, что не может быть приемлемым для меня или для других [партнеров]. Это понятно. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна под ракетами, под атаками каждый день. Я не могу поехать в столицу этих террористов", – рассказал руководитель Украины.

По его словам, российский диктатор понимает это.

Зеленский отметил, что Путин озвучивает требование в отношении Москвы, чтобы отсрочить встречу: "Я всегда говорил, что Путину нельзя доверять. Он играет в игры, и он играет в игры с США. Я так считаю".

Журналистка уточнила, мертва ли на данный момент возможность двусторонней встречи Зеленского с Путиным.

"Это был сигнал от президента Трампа. И я сказал: слушайте, господин президент, я готов к любой встрече, но не в России. Любой встрече: двусторонней, трехсторонней – мы будем рады, если вы будете [на ней]", – ответил президент.