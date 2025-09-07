Фицо заявил, что Путин якобы готов встретиться с Зеленским вне Москвы

По словам словацкого премьера, Зеленский во время встречи с ним якобы дал понять, что готов встретиться с Путиным

Роберт Фицо (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин во время беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо выразил готовность к встрече с президентом Владимиром Зеленским "где угодно", а не только в Москве. Об этом Фицо заявил в дискуссионном шоу на словацком радио, передаёт ТАСР.

Словацкий премьер также заявил, Зеленский во время встречи с ним дал понять, что готов встретиться с Путиным.

"Президент Зеленский не выиграл бы политически, если бы встретился с президентом Путиным, и, конечно, граждане РФ не были бы в восторге, если бы президент Путин встретился с президентом Зеленским. Но оба понимают, что, несмотря на то, что это может нанести им политический ущерб, необходимо встретиться и обсудить вопросы, потому что, если они не будут вести переговоры, война будет продолжаться", – заявил Фицо.

Он также повторил, что отношения с Россией необходимо нормализовать.

По его мнению, после окончания войны необходимо как можно быстрее начать международное сотрудничество с ней.