Фицо заявил, что Путин якобы готов встретиться с Зеленским вне Москвы
Российский диктатор Владимир Путин во время беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо выразил готовность к встрече с президентом Владимиром Зеленским "где угодно", а не только в Москве. Об этом Фицо заявил в дискуссионном шоу на словацком радио, передаёт ТАСР.
Словацкий премьер также заявил, Зеленский во время встречи с ним дал понять, что готов встретиться с Путиным.
"Президент Зеленский не выиграл бы политически, если бы встретился с президентом Путиным, и, конечно, граждане РФ не были бы в восторге, если бы президент Путин встретился с президентом Зеленским. Но оба понимают, что, несмотря на то, что это может нанести им политический ущерб, необходимо встретиться и обсудить вопросы, потому что, если они не будут вести переговоры, война будет продолжаться", – заявил Фицо.
Он также повторил, что отношения с Россией необходимо нормализовать.
По его мнению, после окончания войны необходимо как можно быстрее начать международное сотрудничество с ней.
- 3 сентября Путин "пригласил" Зеленского в Москву для переговоров. Глава ЦПД посоветовал не искать смысла в этом поступке.
- 4 сентября Зеленский высказался о приглашении Путина и заявил, что "если хочешь, чтобы не было встречи, пригласи меня в Москву".
- 5 сентября Путин заявил, что якобы готов к контактам с Киевом, но не видит в этом смысла, поскольку с Украиной "будет почти невозможно договориться". Он в очередной раз пригласил Зеленского на переговоры в Москву, пообещав безопасность.
Комментарии (0)