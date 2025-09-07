Фіцо заявив, що Путін нібито готовий зустрітися з Зеленським поза межами Москви

За словами словацького премʼєра, Зеленський під час зустрічі з ним нібито дав зрозуміти, що готовий зустрітися з Путіним

Роберт Фіцо (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін під час бесіди з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо висловив готовність до зустрічі з президентом Володимиром Зеленським "де завгодно", а не тільки у Москві. Про це Фіцо заявив у дискусійному шоу на словацькому радіо, передає TASR.

Словацький прем’єр також заявив, Зеленський під час зустрічі з ним дав зрозуміти, що готовий зустрітися з Путіним.

"Президент Зеленський не виграв би політично, якби зустрівся з президентом Путіним, і, звісно, громадяни РФ не були б у захваті, якби президент Путін зустрівся з президентом Зеленським. Але обидва розуміють, що, попри те, що це може завдати їм політичної шкоди, необхідно зустрітися і обговорити питання, тому що, якщо вони не будуть вести переговори, війна триватиме", – заявив Фіцо.

Він також повторив, що відносини з Росією необхідно нормалізувати.

На його думку, після закінчення війни необхідно якнайшвидше почати міжнародне співробітництво з нею.