Фіцо заявив, що Путін нібито готовий зустрітися з Зеленським поза межами Москви
Російський диктатор Володимир Путін під час бесіди з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо висловив готовність до зустрічі з президентом Володимиром Зеленським "де завгодно", а не тільки у Москві. Про це Фіцо заявив у дискусійному шоу на словацькому радіо, передає TASR.
Словацький прем’єр також заявив, Зеленський під час зустрічі з ним дав зрозуміти, що готовий зустрітися з Путіним.
"Президент Зеленський не виграв би політично, якби зустрівся з президентом Путіним, і, звісно, громадяни РФ не були б у захваті, якби президент Путін зустрівся з президентом Зеленським. Але обидва розуміють, що, попри те, що це може завдати їм політичної шкоди, необхідно зустрітися і обговорити питання, тому що, якщо вони не будуть вести переговори, війна триватиме", – заявив Фіцо.
Він також повторив, що відносини з Росією необхідно нормалізувати.
На його думку, після закінчення війни необхідно якнайшвидше почати міжнародне співробітництво з нею.
- 3 вересня Путін "запросив" Зеленського до Москви для переговорів. Глава ЦПД порадив не шукати сенсу в цьому вчинку.
- 4 вересня Зеленський висловився про запрошення Путіна і заявив, що "якщо хочеш, щоб не було зустрічі, запроси мене в Москву".
- 5 вересня Путін заявив, що нібито готовий до контактів із Києвом, але не бачить у цьому сенсу, оскільки з Україною "буде майже неможливо домовитися". Він укотре запросив Зеленського на переговори в Москву, пообіцявши безпеку.
