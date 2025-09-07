Зеленський: Готовий до зустрічі з Путіним будь-де, окрім Москви

У відповідь на пропозицію провести саміт у столиці країни-агресора президент зауважив, що тоді диктатор "може приїхати до Києва"

Володимир Зеленський (Фото: Henning Bagger / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним "будь-де", окрім Москви. Про це глава держави розповів в інтерв'ю американському телеканалу ABC News, записаному 5 вересня.

На слова Путіна про те, що він готовий зустрітися, якщо Зеленський приїде до Москви, той з посмішкою відповів: "Він може приїхати до Києва".

"Знаєте, якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, звичайно, вона може запропонувати щось, що не може бути прийнятним для мене або для інших [партнерів]. Це зрозуміло. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна під ракетами, під атаками кожен день. Я не можу поїхати до столиці цих терористів", – розповів керівник України.

За його словами, російський диктатор розуміє це.

Зеленський зауважив, що Путін озвучує вимогу щодо Москви, аби відтермінувати зустріч: "Я завжди говорив, що Путіну не можна довіряти. Він грає в ігри, і він грає в ігри зі США. Я так вважаю".

Журналістка уточнила, чи мертва на даний момент можливість двосторонньої зустрічі Зеленського з Путіним.

"Це був сигнал від президента Трампа. І я сказав: слухайте, пане президенте, я готовий до будь-якої зустрічі, але не в Росії. Будь-якої зустрічі: двосторонньої, тристоронньої – ми будемо раді, якщо ви будете [на ній]", – відповів президент.