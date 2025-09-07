Зеленський: Перемога – це коли Україна не окупована повністю, що є метою Путіна

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що перемогою для України є те, що вона не повністю окупована Росією, чого хоче диктатор Володимир Путін. Про це глава держави розповів в інтерв'ю американському телеканалу ABC News, записаному 5 вересня.

Журналістка запитала президента, який вигляд для України має перемога.

"На мій погляд, мета Путіна – окупувати Україну... знищити нас, окупувати. І чи окупував він її? [Інтерв'юєрка відповіла: "Ні"] Це означає, що він не переміг. Це означає, що Україна залишається нашою", – наголосив Зеленський.

Водночас ведуча уточнила, що російський диктатор все ще хоче перемогти.

"Так, але допоки він нас не окупував, ми перемагаємо. І я вважаю так, тому що ми маємо свою країну. І, звичайно, він це дуже добре розуміє: він, звісно, хоче нас повністю окупувати. Для нього це – перемога. А доки він не може цього зробити, перемога на нашому боці", – відповів президент.

Він додав, що українцям "дуже боляче у війні, оскільки багато втрат", зауваживши: "Ось чому для нас вижити – це перемога. Тому що ми виживаємо зі своєю ідентичністю, зі своєю країною, зі своєю незалежністю".