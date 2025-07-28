Зеленский назначил экс-депутата Залищук послом в Швеции
В понедельник, 28 июля, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла в Швеции. Соответствующий указ №556/2025 обнародован на сайте Офиса президента.
"Назначить Залищук Светлану Петровну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Швеция", — говорится в документе.
Залищук 42 года. Она украинский политический деятель, общественная активистка, журналистка и правозащитница, народный депутат восьмого созыва.
В парламент избрана от Блока Петра Порошенко по партийному списку (№18). Была главой подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции комитета Верховной Рады по иностранным делам.
Также Залищук работала штатным советником тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики.
Предыдущим послом Украины в Швеции был Андрей Плахотнюк, который занимал должность с 2020 по 2025 год. 21 июля Зеленский назначил его послом в Канаде.
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