Зеленский назначил экс-депутата Залищук послом в Швеции

Светлана Залищук заменит в должности Андрея Плахотнюка, которого назначили послом в Канаду

Светлана Залищук (Фото: Wikipedia)

В понедельник, 28 июля, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла в Швеции. Соответствующий указ №556/2025 обнародован на сайте Офиса президента.

"Назначить Залищук Светлану Петровну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Швеция", — говорится в документе.

Залищук 42 года. Она украинский политический деятель, общественная активистка, журналистка и правозащитница, народный депутат восьмого созыва.

В парламент избрана от Блока Петра Порошенко по партийному списку (№18). Была главой подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции комитета Верховной Рады по иностранным делам.

Также Залищук работала штатным советником тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики.

Предыдущим послом Украины в Швеции был Андрей Плахотнюк, который занимал должность с 2020 по 2025 год. 21 июля Зеленский назначил его послом в Канаде.