Зеленський призначив екснардепку Заліщук посолкою у Швеції

Світлана Заліщук замінить на посаді Андрія Плахотнюка, якого призначили послом у Канаду

Світлана Заліщук (Фото: Wikipedia)

У понеділок, 28 липня, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення посла у Швеції. Відповідний указ №556/2025 оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Призначити Заліщук Світлану Петрівну надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Швеція", – йдеться в документі.

Заліщук 42 роки. Вона українська політична діячка, громадська активістка, журналістка й правозахисниця, народна депутатка восьмого скликання.

До парламенту обрана від Блоку Петра Порошенка за партійним списком (№18). Була головою підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції комітету Верховної Ради у закордонних справах.

Також Заліщук працювала штатною радницею тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука з питань зовнішньої політики.

Попереднім послом України у Швеції був Андрій Плахотнюк, який обіймав посаду з 2020 до 2025 року. 21 липня Зеленський призначив його послом у Канаді.