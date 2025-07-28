Зеленський призначив екснардепку Заліщук посолкою у Швеції
У понеділок, 28 липня, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення посла у Швеції. Відповідний указ №556/2025 оприлюднено на сайті Офісу президента.
"Призначити Заліщук Світлану Петрівну надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Швеція", – йдеться в документі.
Заліщук 42 роки. Вона українська політична діячка, громадська активістка, журналістка й правозахисниця, народна депутатка восьмого скликання.
До парламенту обрана від Блоку Петра Порошенка за партійним списком (№18). Була головою підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції комітету Верховної Ради у закордонних справах.
Також Заліщук працювала штатною радницею тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука з питань зовнішньої політики.
Попереднім послом України у Швеції був Андрій Плахотнюк, який обіймав посаду з 2020 до 2025 року. 21 липня Зеленський призначив його послом у Канаді.
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