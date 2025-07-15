Зеленский после совещания с дипломатами: Готовим ощутимые политико-правовые удары по РФ

Президент заявил, что ближайшие месяцы – время для особо активной работы украинской дипломатии

Совещание (Фото: Офис президента)

Украина готовит "ощутимые" политико-правовые удары по государству-агрессору. Об этом по результатам совещания с дипломатами и командой своего офиса сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что провел совещание с украинскими дипломатами – командами Министерства иностранных дел и Офиса президента.

"Первое – ускорение запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и соответствующая работа с государствами, уважающими международное право", – написал Зеленский.

Также участники обсудили подготовку совещания с украинскими послами, которое состоится на следующей неделе, и модернизацию задач украинских представителей за рубежом.

Кроме того, внимание уделили шагам Украины на ключевых международных площадках, в частности по проектам резолюций Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

"Готовим ощутимые политико-правовые удары по государству-агрессору и его позициям. Ближайшие месяцы – время для особо активной работы нашей дипломатии", – подчеркнул президент.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП