Зеленский после совещания с дипломатами: Готовим ощутимые политико-правовые удары по РФ
Украина готовит "ощутимые" политико-правовые удары по государству-агрессору. Об этом по результатам совещания с дипломатами и командой своего офиса сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства рассказал, что провел совещание с украинскими дипломатами – командами Министерства иностранных дел и Офиса президента.
"Первое – ускорение запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и соответствующая работа с государствами, уважающими международное право", – написал Зеленский.
Также участники обсудили подготовку совещания с украинскими послами, которое состоится на следующей неделе, и модернизацию задач украинских представителей за рубежом.
Кроме того, внимание уделили шагам Украины на ключевых международных площадках, в частности по проектам резолюций Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
"Готовим ощутимые политико-правовые удары по государству-агрессору и его позициям. Ближайшие месяцы – время для особо активной работы нашей дипломатии", – подчеркнул президент.
- 15 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- В тот же день президент подписал соответствующий закон.
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