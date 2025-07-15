Зеленський після наради з дипломатами: Готуємо відчутні політико-правові удари по Росії

Президент заявив, що найближчі місяці – час для особливо активної роботи української дипломатії

Нарада (Фото: Офіс президента)

Україна готує "відчутні" політико-правові удари по державі-агресорці. Про це за результатами наради з дипломатами та командою свого офісу повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що провів нараду з українськими дипломатами – командами Міністерства закордонних справ та Офісу президента.

"Перше – прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та відповідна робота з державами, що поважають міжнародне право", – написав Зеленський.

Також учасники обговорили підготовку наради з українськими послами, яка відбудеться наступного тижня, та модернізацію завдань для українських представників за кордоном.

Крім того, увагу приділили крокам України на ключових міжнародних майданчиках, зокрема щодо проєктів резолюцій Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

"Готуємо відчутні політико-правові удари по державі-агресору та її позиціях. Найближчі місяці – час для особливо активної роботи нашої дипломатії", – наголосив президент.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП