Зеленский представил депутатам кандидатуры в Кабмин – кто в списке

Президент Владимир Зеленский на встрече с депутатами от партии Слуга народа озвучил список кандидатов в новый Кабинет министров

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции Слуга народа 16 июля представил депутатам членов обновленного Кабинета министров. Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия.

Во время заседания Зеленский поблагодарил бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля за работу и представил нового главу правительства Юлию Свириденко и министров.

Первым вице-премьером в обновленном правительстве станет вице-премьер по инновациям – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министром обороны станет Денис Шмыгаль.

Министерство экономики, Министерство экологии и Министерство сельского хозяйства будут объединены в одно ведомство, которое возглавит Алексей Соболев.

Тарас Качка станет вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции вместо Ольги Стефанишиной.

Министерство соцполитики планируют переименовать в Министерство социальной политики, семьи и единства. Возглавит объединенное ведомство Денис Улютин – первый заместитель министра финансов.

Министерство энергетики вместо Германа Галущенко будет возглавлять Светлана Гринчук. Вместо этого Галущенко станет министром юстиции.

Сохранят свои должности в правительстве:

← заместитель премьер-министра по вопросам восстановления – министр развития общин и территорий Алексей Кулебак

← министр иностранных дел Андрей Сибига

← министр внутренних дел Игорь Клименко

← министр финансов Сергей Марченко

← министр по делам ветеранов Наталия Калмыкова

← министр здравоохранения Виктор Ляшко

← министр молодежи и спорта Матвей Бидный

← министр образования и науки Оксен Лисовой.