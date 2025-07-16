Зеленський представив депутатам кандидатів у Кабмін – хто у списку

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з нардепами від Слуги народу озвучив список кандидатів у новий Кабінет міністрів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції Слуга народу 16 липня представив депутатам членів оновленого Кабінету міністрів. Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія.

Під час засідання Зеленський подякував колишньому премʼєр-міністру Денису Шмигалю за роботу та представив нову очільницю уряду Юлію Свириденко і міністрів.

Першим віцепрем'єром в оновленому уряді буде віцепремʼєр з інновацій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністром оборони стане Денис Шмигаль.

Мінекономіки, Мінекології та Мінагро обʼєднають в одне відомство, яке очолить Олексій Соболев.

Тарас Качка стане віцепрем'єром із європейської та євроатлантичної інтеграції замість Ольги Стефанішиної.

Мінсоцполітики планують перейменувати на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності. Очолить обʼєднане відомство Денис Улютін – перший заступник міністра фінансів.

Міністерство енергетики замість Германа Галущенка очолить Світлана Гринчук. Натомість Галущенко стане міністром юстиції.

Збережуть свої посади в уряді:

← віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулебак

← міністр закордонних справ Андрій Сибіга

← міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

← міністр фінансів Сергій Марченко

← міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова

← міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

← міністр молоді і спорту Матвій Бідний

← міністр освіти та науки Оксен Лісовий.