Зеленский присвоил начальнику Генштаба и другим должностным лицам новые звания

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерал-лейтенанта начальнику Генерального штаба Андрею Гнатову. Об этом стало известно из соответствующего указа, который обнародовали на сайте президента.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Гнатову Андрею Викторовичу – начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", – говорится в указе.

16 марта Зеленский назначил Андрея Гнатова начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины. С 27 февраля он являлся заместителем начальника Генерального штаба.

Кроме этого, Зеленский присвоил новые звания ряду должностных лиц:

← бригадного генерала заместителю командующего Десантно-штурмовых войск полковнику Андрею Ткачуку

← генерал-майора первому заместителю Председателя Службы внешней разведки бригадному генералу Олегу Луговскому

← бригадного генерала командиру 16 армейского корпуса оперативного командования "Север" Сухопутных войск полковнику Евгению Курашу

← бригадного генерала командиру 21 армейского корпуса оперативного командования "Север" Сухопутных войск полковнику Валерию Курачу

← генерал-майора заместителю командующего Воздушных сил бригадному генералу Сергею Голубцову

← генерал-майора начальнику Восточного регионального управления Государственной пограничной службы бригадному генералу Александру Птице

← бригадного генерала заместителю командующего Национальной гвардии полковнику Алексею Осипенко

← бригадного генерала первому заместителю начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях полковнику Олегу Воеводину

← генерал-майора службы гражданской защиты начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области полковнику службы гражданской защиты Артему Астахову

← генерала полиции третьего ранга начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области полковнику полиции Александру Ганже.

Зеленский также подписал указы о предоставлении ряда наград, среди которых – звание Героя Украины.