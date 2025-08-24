Зеленский присвоил начальнику Генштаба и другим должностным лицам новые звания
Президент Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерал-лейтенанта начальнику Генерального штаба Андрею Гнатову. Об этом стало известно из соответствующего указа, который обнародовали на сайте президента.
"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Гнатову Андрею Викторовичу – начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", – говорится в указе.
16 марта Зеленский назначил Андрея Гнатова начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины. С 27 февраля он являлся заместителем начальника Генерального штаба.
Кроме этого, Зеленский присвоил новые звания ряду должностных лиц:
← бригадного генерала заместителю командующего Десантно-штурмовых войск полковнику Андрею Ткачуку
← генерал-майора первому заместителю Председателя Службы внешней разведки бригадному генералу Олегу Луговскому
← бригадного генерала командиру 16 армейского корпуса оперативного командования "Север" Сухопутных войск полковнику Евгению Курашу
← бригадного генерала командиру 21 армейского корпуса оперативного командования "Север" Сухопутных войск полковнику Валерию Курачу
← генерал-майора заместителю командующего Воздушных сил бригадному генералу Сергею Голубцову
← генерал-майора начальнику Восточного регионального управления Государственной пограничной службы бригадному генералу Александру Птице
← бригадного генерала заместителю командующего Национальной гвардии полковнику Алексею Осипенко
← бригадного генерала первому заместителю начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях полковнику Олегу Воеводину
← генерал-майора службы гражданской защиты начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области полковнику службы гражданской защиты Артему Астахову
← генерала полиции третьего ранга начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области полковнику полиции Александру Ганже.
Зеленский также подписал указы о предоставлении ряда наград, среди которых – звание Героя Украины.
- 22 августа руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал реформу в ОП – существенное количество работников будут составлять люди с боевым опытом.
