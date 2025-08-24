Зеленський надав начальнику Генштабу та іншим посадовцям нові звання

Зеленський також підписав укази про надання низки нагород, серед яких – звання Героя України

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський надав військове звання генерал-лейтенанта начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову. Про це стало відомо з відповідного указу, який оприлюднили на сайті президента.

"Надати військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Гнатову Андрію Вікторовичу – начальнику Генерального штабу Збройних Сил України", – йдеться в указі.

16 березня Зеленський призначив Андрія Гнатова начальником Генерального штабу Збройних Сил України. З 27 лютого він був заступником начальника Генерального штабу.

Окрім цього, Зеленський надав нові звання низці посадовців:

← бригадного генерала заступнику командувача Десантно-штурмових військ полковнику Андрію Ткачуку

← генерал-майора першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки бригадному генералу Олегу Луговському

← бригадного генерала командиру 16 армійського корпусу оперативного командування "Північ" Сухопутних військ полковнику Євгенію Курашу

← бригадного генерала командиру 21 армійського корпусу оперативного командування "Північ" Сухопутних військ полковнику Валерію Курачу

← генерал-майора заступнику командувача Повітряних сил бригадному генералу Сергію Голубцову

← генерал-майора начальнику Східного регіонального управління Державної прикордонної служби бригадному генералу Олександру Птиці

← бригадного генерала заступнику командувача Національної гвардії полковнику Олексію Осипенку

← бригадного генерала першому заступнику начальника СБУ в Донецькій та Луганській областях полковнику Олегу Воєводіну

← генерал-майора служби цивільного захисту начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області полковнику служби цивільного захисту Артему Астахову

← генерала поліції третього рангу начальнику Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області полковнику поліції Олександру Ганжі.

