Зеленский присвоил звание Героя погибшему комбригу "Люти" Максиму Казбану

Максим Казбан (Фото: пресс-служба "Люти")

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины командиру Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" Максиму Казбану. Об этом свидетельствует указ на сайте Офиса президента.

Военный был отмечен за мужество и героизм во время защиты страны.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", – говорится в документе.

Полковнику полиции Максиму Казбану присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Ярость" Максим Казбан погиб 22 июля в ДТП в Донецкой области.

Полковник полиции Казбан стал комбригом "Люти" менее года назад, в сентябре 2024 года. С 2014 года принимал активное участие в защите Украины. Начал путь в составе 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Впоследствии с 2015 года проходил службу в подразделении Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

С началом полномасштабного вторжения также был участником специальных операций, одна из которых происходила вблизи населенного пункта Чернобаевка Херсонской области и во время которой враг понес значительные потери. Тогда был уничтожен руководящий состав, вооружение и техника, которые были размещены на захваченном россиянами аэродроме.

В пресс-службе "Люти" сообщали, что под его руководством воины бригады первыми встретили врага на Торецком направлении.