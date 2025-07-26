Зеленський посмертно присвоїв звання Героя загиблому комбригу "Люті" Максиму Казбану

Максим Казбан загинув в автокатастрофі на Донеччині 22 липня

Максим Казбан (Фото: пресслужба "Люті")

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України командиру Обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максиму Казбану. Про це свідчить указ на сайті Офісу президента.

Військовий був відзначений за мужність і героїзм під час захисту країни.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові", – йдеться в документі.

Полковнику поліції Максиму Казбану присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Максим Казбан загинув 22 липня в ДТП на Донеччині.

Полковник поліції Казбан став комбригом "Люті" менш як рік тому, у вересні 2024 року. З 2014 року брав активну участь у захисті України. Почав шлях у складі 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Згодом з 2015 року проходив службу в підрозділі Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

З початком повномасштабного вторгнення також був учасником спеціальних операцій, одна з яких відбувалася поблизу населеного пункту Чорнобаївка Херсонської області і під час якої ворог зазнав значних втрат. Тоді було знищено керівний склад, озброєння та техніку, які були розміщені на захопленому росіянами аеродромі.

У пресслужбі "Люті" повідомляли, що під його керівництвом воїни бригади першими зустріли ворога на Торецькому напрямку.