Зеленский о словах Трампа о визите в Белый дом: Не слышал о приглашении

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (JIM LO SCALZO/EPA)

Президент Владимир Зеленский не получал от лидера США Дональда Трампа нового приглашения в Белый дом. Об этом он сказал сегодня, 12 марта, на встрече с журналистами.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Я не слышал о приглашении", – сказал президент.

Он подчеркнул, что любая его встреча с президентом Америки должна завершаться положительным результатом для обеих сторон. И реакция обществ как Украины, так и США на встречу двух лидеров "жизненна".

"Я бы очень хотел, чтобы у нас был результат, положительный результат. Люди очень долго борются и достойны того, чтобы иметь свет. Мы все для этого делаем. Я очень хочу, чтобы любая наша встреча с президентом Америки прежде всего была положительной. Для этого надо всем готовиться и предупреждать о формате встреч", – подчеркнул Зеленский.

11 марта после переговоров команд США и Украины в Саудовской Аравии Трамп заявил, что мог бы снова пригласить Зеленского в Белый дом.