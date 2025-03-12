Зеленский о словах Трампа о визите в Белый дом: Не слышал о приглашении
Президент Владимир Зеленский не получал от лидера США Дональда Трампа нового приглашения в Белый дом. Об этом он сказал сегодня, 12 марта, на встрече с журналистами.
"Я не слышал о приглашении", – сказал президент.
Он подчеркнул, что любая его встреча с президентом Америки должна завершаться положительным результатом для обеих сторон. И реакция обществ как Украины, так и США на встречу двух лидеров "жизненна".
"Я бы очень хотел, чтобы у нас был результат, положительный результат. Люди очень долго борются и достойны того, чтобы иметь свет. Мы все для этого делаем. Я очень хочу, чтобы любая наша встреча с президентом Америки прежде всего была положительной. Для этого надо всем готовиться и предупреждать о формате встреч", – подчеркнул Зеленский.
11 марта после переговоров команд США и Украины в Саудовской Аравии Трамп заявил, что мог бы снова пригласить Зеленского в Белый дом.
- 11 марта Госсекретарь США Рубио заявил, что лучшее, что может сделать Россия, – согласиться на предложение Украины.
- 12 марта Reuters сообщало, что Трамп не давит на Украину по поводу "демилитаризации", которой хочет Россия.